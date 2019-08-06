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Генпрокуратура ДНР определила подозреваемых в убийстве фотокорреспондента Стенина

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой Народной Республики определила предварительный круг подозреваемых по делу о гибели фотокорреспондента «РИА Новости» Андрея Стенина. Об этом заявил начальник отдела генпрокуратуры ДНР по взаимодействию со СМИ Владислав Седнев во вторник, 6 августа.

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«Нами определен предварительный круг подозреваемых. В интересах следствия имена и информация о них закрыта. Назвать виновных можно будет после завершения работы по делу», — цитирует его «РИА Новости».

Как сообщает агентство, предварительно гибель Стенина квалифицировали как умышленное убийство.

«Окончательная квалификация будет в обвинительном заключении, пока дело не завершено, окончательной квалификации нет», — сообщил источник «РИА Новости» в ведомстве. По его словам, следствие покажет, «выйдет ли квалификация на теракт или на нарушение правил ведения войны».

Андрей Стенин погиб в возрасте 33 лет 6 августа 2014 года. Он попал под обстрел украинских силовиков в районе города Снежное в Донбассе. Автомобиль, на котором журналист ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества. В ДНР его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.

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