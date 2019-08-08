Эксперты оценили шансы на снижение напряженности в Донбассе

ДНР непричастна к недавнему убийству четырех украинских солдат в Донбассе. В нарушении перемирия виноват Киев, который регулярно обстреливает территорию самопровозглашенной республики. Об этом «Известиям» рассказал заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, ДНР не заинтересована в эскалации в регионе, в то время как ВСУ постоянно нарушают режим перемирия и обстреливают территории.

В Госдуме, в свою очередь, отметили, что для снятия напряженности в Донбассе необходим отвод украинской техники и военных от линии соприкосновения, в то время как опрошенные эксперты надеются хотя бы на словесные гарантии Киева о начале выполнения Минских соглашений.

Как заявил «Известиям» политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш, в решении украинского конфликта Киев при Владимире Зеленском занимает куда более конструктивную позицию, нежели предыдущее руководство. И несмотря на сложность ситуации, сейчас всё идет к тому, чтобы «нормандские переговоры» все-таки состоялись.

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Остаются на линии: Донбасс ждет реальных шагов Киева по перемирию