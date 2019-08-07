В Госдуме посоветовали Киеву договориться с ДНР и ЛНР без посредников

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит договариваться через посредников со своими согражданами, проживающими в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), поделился с «Известиями» мнением депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Так он прокомментировал заявление украинского лидера о том, что он 7 августа поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он просил Путина повлиять «на ту сторону, чтобы они прекратили убийства».

«В Минских соглашениях четко прописаны действия обеих сторон по погашению конфликта, и зря президент Украины надеется на то, что Москва начнет уговаривать официальные Донецк и Луганск бросить оружие, поднять руки и выйти, сдаться в плен украинской армии», — сказал депутат Бальбек.

Он отметил, что власти ДНР и ЛНР прислушиваются ко мнению официальной Москвы, но подчеркнул, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, а жители республик остаются украинцами.

Накануне, 6 августа, Зеленский обратился к лидерам стран – участниц «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) с призывом собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу. В тот же день представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

Режим прекращения огня начал действовать 21 июля. Однако за несколько часов до его вступления в силу украинские силовики попытались спровоцировать ополченцев и обстреляли жилые дома в Первомайске. Впоследствии бойцы ВСУ неоднократно нарушали перемирие.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.