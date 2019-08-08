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Боец ВСУ лишился пальцев во время розыгрыша сослуживцев в Донбассе

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Фото: TASS/Zuma
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Военнослужащий украинской десантно-штурмовой бригады лишился пальцев руки при попытке разыграть сослуживцев с помощью дымовой шашки, сообщил начальник пресс-службы милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

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По его словам, инцидент произошел 6 августа. Рядовой ради шутки пытался поджечь дымовую шашку, которая внезапно взорвалась в его руках.

«Он получил взрывную травму, в результате которой ему были ампутированы три пальца правой кисти», — цитирует Осадчего «Федеральное агентство новостей».

Представитель ЛНР отметил, что командование бригады ВСУ скрывает инцидент от вышестоящего руководства.

Подобные происшествия не редкость в рядах украинской армии. В июне сообщалось, что боец ВСУ, находясь в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу по своим сослуживцам.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве и отказа жителей региона признавать новые власти.

7 августа в ДНР заявили об обстреле украинскими военными четырех населенных пунктов.

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