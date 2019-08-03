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ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровство

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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По его словам, причиной стали многочисленные случаи «хищения вооружения и боеприпасов, а также пропажи военного имущества, полученного в рамках иностранной военной помощи».

Осадчий подчеркнул, что конфликт в Донбассе уже давно стал «источником сверхдохода для украинских командиров», указывает «Федеральное агентство новостей».

Добавляется, что в отношении командного состава планируется проведение «разбирательств с последующим увольнением или переводом виновных в другие подразделения».

Кроме того, по данным начальника пресс-службы, в 14-й отдельной механизированной бригаде пропали 12 американских приборов ночного видения.

28 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Донбассе украинские морпехи устроили бунт и потребовали улучшения материального обеспечения личного состава.

Инциденты в украинских войсках, дислоцированных в Донбассе, происходят регулярно. Так, 23 июня стало известно, что полковник жестоко избил свою подчиненную, которая скончалась от полученных травм.

30 июня сообщалось, что пьяный командир ВСУ сломал ребра и проломил голову подчиненному. 9 июля стало известно, что украинский военный расстрелял свою подчиненную за шпионаж.

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