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ВСУ обстреляли из пулемета школу на севере Горловки

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщил мэр города Иван Приходько в понедельник, 12 августа.

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Атака произошла накануне. По словам градоначальника, украинские силовики обстреляли из крупнокалиберного пулемета район Бессарабка и поселок шахты Изотова.

«Опять получила два попадания школа № 30,​ также пострадали хозпостройки по улице Тушинская, 34. Кроме того, повреждено остекление в многоквартирном доме по улице Баха, 5», — сказал Приходько, его слова приводит «Донецкое агентство новостей».

Он уточнил, что данных о пострадавших не поступало.

С 2014 года на Украине продолжается вооруженный конфликт между украинскими военными и жителями Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской республик.

С 21 июля в Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным. Договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Меры по соблюдению перемирия согласовали на переговорах контактной группы в Минске 17 июля.

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