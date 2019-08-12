Экс-офицер СБУ призвал не ждать ареста Порошенко и мира в Донбассе

Экс-офицер СБУ Владимир Мулык призвал не ждать ареста экс-президента Украина Петра Порошенко, а также заявил, что мир в Донбассе не наступит. Об этом 11 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».

По его словам, никто из действующих политических сил на Украине не жаждет разрешения конфликта между Украиной и ЛНР и ДНР. Он отметил, что этого желает лишь простое население.

Что касается ареста Порошенко, то по мнению Мулыка, его не будет, поскольку он принадлежит к классу неприкасаемой «элиты».

«Конфликта между старой украинской элитой и людьми, пришедшими ей на смену, нет. Потому что старые если и были элитами, то новые таковыми не являются. Они не могут поздороваться рукопожатием, потому что у куклы рука мягкая, и рукопожатие не получится», — заявил он.

Ранее, 10 августа, главный редактор издания «NewsFront» Константин Кнырик рассказал, как украинцев обманули кандидатурой нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

Как стало известно ранее, Порошенко фигурирует в 15 уголовных делах. Однако по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, экс-президент проходит по ним исключительно в качестве свидетеля.