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Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом 6 августа сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

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«Могу сказать только одно: на этот момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено», — заявил Луценко в эфире украинской радиостанции «Новое время».

Накануне стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило еще одно уголовное дело в отношении Порошенко. В этот раз причиной стал отдых экс-президента на Мальдивах, на который он, как предполагается, отправился по поддельному паспорту.

Помимо этого, по словам главы ГБР Романа Трубы, Порошенко и его окружение фигурируют еще в 14 уголовных расследованиях, среди которых дела о превышении полномочий и злоупотреблении властью, госизмене, отмывании денег, а также хищениях в украинской армии.

При этом как свидетеля Порошенко уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.

В июле бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов рассказал когда, и при каком условии будет возможен арест Порошенко.

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