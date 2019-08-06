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Против Порошенко возбудили уголовное дело из-за отдыха на Мальдивах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинское государственное бюро расследований возбудило еще одно уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Политика обвинили в поездке на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам. Об этом сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

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По его словам, Порошенко и его окружение могли использовать поддельные паспорта для выезда заграницу в прошлом году.

Кроме того, госбюро возбудило еще одно уголовное дело против Порошенко, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников «Укроборонпрома» из-за хищений в армии.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.

В начале 2018 года широкий резонанс в украинском обществе вызвало расследование журналистов передачи «Схемы», согласно которому Порошенко с 1 по 8 января отправился в отпуск на Мальдивы и потратил на отдых $500 тыс.

При этом тогда еще глава государства якобы использовал документы на имя Mr. Petro Incognito. Сам Порошенко заверил, что летал на Мальдивы под своим именем и оплатил отдых из своего кармана.

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