Прямой эфир

На Украине возбудили уголовное дело в связи со взяткой «от имени Кличко»

0
Фото: ТАСС/Zuma/Str
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине возбудили уголовное дело по факту предложения взятки главе президентского офиса Андрею Богдану. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник информагентства уточнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство в четверг, 1 августа. Это произошло после того, как мэр Киева Виталий Кличко потребовал проверить обвинения, поступившие со стороны Богдана.

30 июля Богдан заявил, что ему предложили $20 млн за определенную помощь. По его словам, деньги ему предлагали от имени главы администрации Киева Владимира Кличко. Взятку ему хотели дать якобы за то, чтобы Кличко не лишился своей должности, в свете того что в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке градоначальника.

Последний в свою очередь обратился в НАБУ с просьбой проверить эти данные. Кличко подчеркнул, что «не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Кличко рассказал о своем сходстве с английской королевой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017