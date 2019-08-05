На Украине возбудили уголовное дело в связи со взяткой «от имени Кличко»

На Украине возбудили уголовное дело по факту предложения взятки главе президентского офиса Андрею Богдану. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник информагентства уточнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство в четверг, 1 августа. Это произошло после того, как мэр Киева Виталий Кличко потребовал проверить обвинения, поступившие со стороны Богдана.

30 июля Богдан заявил, что ему предложили $20 млн за определенную помощь. По его словам, деньги ему предлагали от имени главы администрации Киева Владимира Кличко. Взятку ему хотели дать якобы за то, чтобы Кличко не лишился своей должности, в свете того что в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке градоначальника.

Последний в свою очередь обратился в НАБУ с просьбой проверить эти данные. Кличко подчеркнул, что «не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры».