Кличко рассказал о своем сходстве с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой, потому что, по его словам, он не имеет исполнительной власти в городе.

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой», просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — заявил Кличко в интервью изданию «РБК – Украина».

По мнению градоначальника, это абсурд, когда мэр не имеет исполнительной власти, «то есть влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов», передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что будет отстаивать право на законодательную и исполнительную власть, так как мэр «в понимании людей несет ответственность за всё, что происходит» в Киеве.

На посту мэра Киева Кличко находится с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации занимает с 25 июня 2014 года.

Ранее в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис президента страны Владимира Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы горадминистрации.

В ответ мэр Киева сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент нарушает закон и ведет себя, как один из его предшественников, пытаясь сместить градоначальника со своего поста.