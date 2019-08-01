Кличко потребовал возбудить дело из-за слов главы офиса президента Украины

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой возбудить уголовное дело из-за заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему якобы предлагали взятку от имени градоначальника.

«Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя офиса президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки… Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные «переговоры»!» — написал Кличко на своей странице в Facebook в четверг, 1 августа.

30 июля Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали взятку в $20 млн якобы в интересах Кличко за то, чтобы тот остался главой Киевской городской администрации.

По словам Кличко, подобные высказывания Богдана «подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений».

Мэр Киева считает, что если кто-то обращался к Богдану с таким предложением, то нужно установить кто это и по чьему поручению он действовал, а также выяснить получал ли Богдан неправомерную выгоду.

Ранее в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего боксера с поста главы горадминистрации.

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации — с 25 июня того же года.