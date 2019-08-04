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Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу

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Фото: facebook.com/Ирина Каспарова
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Мэр Киева Виталий Кличко утром в воскресенье улетел из Киева. Совместное фото с политиком, сделанное в салоне самолета, опубликовала в Facebook журналистка Ирина Каспарова.

«С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска», — написала она. Кличко вылетел из Киева около 8:00 по местному времени (совпадает с мск). Он мог направиться в Анталию или Таллин, пишет Страна.ua.

В конце июля Виталий Кличко не пришел на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля. 23 июля мэра Киева также вызывали на допрос в ведомство, заподозрив в махинациях с землей в Киеве. Сам градоначальник назвал возбужденное против него уголовное дело «раздутой чушью».

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