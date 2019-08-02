Прямой эфир

Против спикера рады Парубия заведут новое уголовное дело

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать уголовное производство в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Как пишет издание «Украинские новости» 2 августа, председателя парламента подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права.

Нечаянная рада: почему «партия войны» проиграла на украинских выборах
Владимир Зеленский получил всю полноту власти. Что дальше?

В суд поступила жалоба от неназванного гражданина на бездействие следователя ГРБ по этому делу.

В документе заявитель отметил, что обратился в ведомство еще 5 июля, однако уголовное производство до сих пор не было открыто. По мнению жителя страны, Парубий совершил уголовное преступление по ч. 4 ст. 157 УК Украины.

Жалоба была рассмотрена судом еще 22 июля. Тогда же ГБР обязал открыть дело. Известно об этом стало только сейчас.

Ранее у Парубия возникли размолвки с президентом Украины Владимиром Зеленским — глава государства дважды просил спикера созвать внеочередное заседание парламента, однако каждый раз получал от Парубия отказ. В результате президент обвинил председателя рады в преступном бездействии и самоустранении от работ на благо страны, а Парубий попросил подать просьбу о созыве в правильной форме.

По данным украинских СМИ, против Парубия уже открыто одно уголовное дело — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) ранее начало производство о нецелевом использовании бюджетных средств.

Кроме того, 11 июля сообщалось, что ГБР подозревает Парубия в госизмене, пишет «Газета.ру». Поводом стал тот факт, что спикер рады в течение трех лет не подписывал принятый парламентом закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
СМИ назвали кандидата в спикеры рады от «Слуги народа»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017