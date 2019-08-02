Против спикера рады Парубия заведут новое уголовное дело

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начать уголовное производство в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия. Как пишет издание «Украинские новости» 2 августа, председателя парламента подозревают в препятствовании осуществлению избирательного права.

В суд поступила жалоба от неназванного гражданина на бездействие следователя ГРБ по этому делу.

В документе заявитель отметил, что обратился в ведомство еще 5 июля, однако уголовное производство до сих пор не было открыто. По мнению жителя страны, Парубий совершил уголовное преступление по ч. 4 ст. 157 УК Украины.

Жалоба была рассмотрена судом еще 22 июля. Тогда же ГБР обязал открыть дело. Известно об этом стало только сейчас.

Ранее у Парубия возникли размолвки с президентом Украины Владимиром Зеленским — глава государства дважды просил спикера созвать внеочередное заседание парламента, однако каждый раз получал от Парубия отказ. В результате президент обвинил председателя рады в преступном бездействии и самоустранении от работ на благо страны, а Парубий попросил подать просьбу о созыве в правильной форме.

По данным украинских СМИ, против Парубия уже открыто одно уголовное дело — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) ранее начало производство о нецелевом использовании бюджетных средств.

Кроме того, 11 июля сообщалось, что ГБР подозревает Парубия в госизмене, пишет «Газета.ру». Поводом стал тот факт, что спикер рады в течение трех лет не подписывал принятый парламентом закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии.