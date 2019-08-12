Бывший депутат рады рассказал о хаосе в украинской армии

Экс-депутат рады Алексей Журавко рассказал о хаосе, царящем в украинской армии, и о том, как ее военнослужащие превращаются в преступников. Об этом 11 августа сообщает «ПолитНавигатор».

Политик на своей странице в Facebook опубликовал документы «для служебного пользования», в которых подробно описывается происходящее в подразделениях вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что украинские СМИ обманывают своих граждан, показывая лишь красивую картинку.

«Одним словом, в украинской армии — хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, неуставные отношения. Из поступивших ко мне документов я выбрал самые кричащие факты», — заявил Журавко.

Он рекомендовал всем ознакомиться с документами и отметил, что из украинской армии «сделали пушечное мясо».

9 августа сообщалось, что бойцы ВСУ подорвались на собственной мине из-за отказа командира купить карту минных полей.