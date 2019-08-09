Бойцы ВСУ подорвались на своей мине по вине командира

Двое украинских военных в Донбассе подорвались на собственной мине из-за нежелания командира купить карту минных полей и получили ранения. Об этом сообщает портал «ПолитНавигатор» со ссылкой на начальника пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего в пятницу, 9 августа.

По его словам, офицеры предлагали полковнику Артему Богомолову купить эти карты, однако он отказался и отдал приказ на проведение инженерной разведки местности и самостоятельное составление карт.

Осадчий подчеркнул, что Богомолов скрыл информацию о ранении военнослужащих от вышестоящего командования.

12 июля сообщалось, что пьяный ветеран войны в Донбассе угрожал подорвать пятерых детей.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в стране. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.