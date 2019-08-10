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Эксперт рассказал об «обмане украинцев» президентством Зеленского

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Главный редактор издания «NewsFront» рассказал Константин Кнырик, как граждан украинцы обманули кандидатурой нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Об этом 9 августа сообщает портал «ПолитНавигатор».

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По его словам, во время предвыборной кампании в его фигуре каждый видел то, что хотел. Однако экспертное сообщество обмануть не удалось.

«Я много раз говорил: смотрите по действиям. А действия самые примитивные: первое действие, которое совершил Зеленский, было показателем всего», — так он прокомментировал смену руководства украинской таможни.

Он считает, что Зеленский произвел кадровые перестановки в таможенной службе для увеличения контрабанды, которая якобы ему будет удобна. При этом Кнырик отметил, что украинский лидер до сих пор не осознает свой функционал и полномочия.

«Может, у Зеленского лично, когда он засыпает, желание мира на Украине есть, но, к большому сожалению, Зеленский так и не стал президентом. Это абсолютно случайный человек, который поставлен определённой группой лиц», — говорит эксперт.

Помимо этого Кнырик вспомнил, как во время своей предвыборной кампании избранный украинский президент обещал установить мир в Донбассе, однако позже отказался от амнистии для ополченцев.

«Когда человек говорит, что (выступает — Ред.) за выполнение Минских соглашений, но пункты по амнистии, особому статусу мы выполнять не будем — он либо провокатор, либо конченный дебил», — подчеркнул эксперт.

Свое рассуждение он подытожил предположением, что такая фигура, как Зеленский, не будет находиться в политическом пространстве на протяжении пяти лет, поскольку за два-три года он полностью исчерпает свои ресурсы.

16 июля политолог назвал условия достижения мира на Украине.

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