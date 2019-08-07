Прямой эфир

Зеленский заблудился на ковровой дорожке у резиденции Эрдогана

0
Фото: официальное интернет-представительство президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский запутался в маршруте своего движения по ковровой дорожке в ходе церемонии у дворца своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре в среду, 7 августа.

Украинский лидер, который находится с визитом в республике, вместе с Эрдоганом приветствовал почетный караул перед началом переговоров. Главы государств во время движения сделали несколько остановок. Однако в какой-то момент Зеленский направился в противоположную сторону от Эрдогана, вместо того чтобы, согласно протоколу, принять с ним рапорт офицеров, пишет газета Sabah.

После церемонии лидеры Турции и Украины провели переговоры, в ходе которых они обсудили двусторонние отношения, ситуацию в черноморском регионе, а также актуальные вопросы международной повестки.

Ранее в тот же день сообщалось, что Зеленский встретился с украинской общиной в Анкаре. Во время выступления политик, в частности, выразил уверенность в том, что Крым будет возвращен в состав Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коломойский рассказал о «хиханьках да хаханьках» в переписке с Зеленским
Зеленский открестился от использования услуг американских лоббистов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017