Зеленский заблудился на ковровой дорожке у резиденции Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский запутался в маршруте своего движения по ковровой дорожке в ходе церемонии у дворца своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре в среду, 7 августа.

Украинский лидер, который находится с визитом в республике, вместе с Эрдоганом приветствовал почетный караул перед началом переговоров. Главы государств во время движения сделали несколько остановок. Однако в какой-то момент Зеленский направился в противоположную сторону от Эрдогана, вместо того чтобы, согласно протоколу, принять с ним рапорт офицеров, пишет газета Sabah.

После церемонии лидеры Турции и Украины провели переговоры, в ходе которых они обсудили двусторонние отношения, ситуацию в черноморском регионе, а также актуальные вопросы международной повестки.

Ранее в тот же день сообщалось, что Зеленский встретился с украинской общиной в Анкаре. Во время выступления политик, в частности, выразил уверенность в том, что Крым будет возвращен в состав Украины.