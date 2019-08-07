Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины. Об этом он заявил в среду, 7 августа, во время встречи с украинской общиной в Анкаре.

Выступая перед соотечественниками он также сообщил о планах упростить получение украинцами разрешения на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом», — цитирует RT Зеленского.

Украинский лидер выразил надежду на то, что в скором времени в истории полуострова «будут только счастливые праздники».

В конце июля так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, что для возвращения полуострова необходимо инициировать международную площадку для переговоров. По его мнению, к обсуждению статуса Крыма необходимо подключить стран — участниц «нормандского формата» (Германия, Россия, Франция), а также Турцию и США.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.