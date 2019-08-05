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Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России

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Фото: TASS/Zuma
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Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии.

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Столтенберг также заверил, что последствия растущей конкуренции держав видны и в ситуациях с Северной Кореей и Сирией, который страдают именно из-за этой «гонки».

По его словам, Россия «аннексировала» Крым и стала более напористой в своей политике, продолжив наращивать военный потенциал и обозначив свое присутствие на Ближнем Востоке.

Генсек добавил, что таким образом, конкуренция сверхдержав «подрывает» давно устоявшийся мировой порядок, и об этом также говорит прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет NewsOne.

Договор прекратил свое действие 2 августа по инициативе США, которые объявили о начале выхода их соглашения в феврале 2019 года. Россия такой шаг назвала дестабилизирующим и не раз предлагала Вашингтону продлить ДРСМД. Однако не получив позитивного отклика Москва была вынуждена также приостановить выполнение условий договора.

Крым вернулся в состав РФ В 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд Западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.

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