Самолет ВВС США провел разведку у границ Крыма

Американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса Lockheed EP-3E Orion Aries II совершил полет у берегов Республики Крым. Это следует из данных сервиса слежения Plane Radar, отслеживающего полеты авиации.

Воздушное судно с номером 156511 поднялось в воздух с военной базы Суда Бэй на греческом острове Крит.

11:15 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷,

производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 3, 2019

Разведывательный полет начался в 11:15 мск.

25 июля у берегов Крыма провели разведку три американских судна — два самолета P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик RQ-4B-30 Global Hawk. Они кружили у черноморского побережья России в разное время в течение нескольких часов.