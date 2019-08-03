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Самолет ВВС США провел разведку у границ Крыма

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Фото: commons.wikimedia.org
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Американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса Lockheed EP-3E Orion Aries II совершил полет у берегов Республики Крым. Это следует из данных сервиса слежения Plane Radar, отслеживающего полеты авиации.

Воздушное судно с номером 156511 поднялось в воздух с военной базы Суда Бэй на греческом острове Крит.

Разведывательный полет начался в 11:15 мск.

25 июля у берегов Крыма провели разведку три американских судна — два самолета P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик RQ-4B-30 Global Hawk. Они кружили у черноморского побережья России в разное время в течение нескольких часов.

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