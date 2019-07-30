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Самолеты ВВС США и Швеции провели разведку у Калининградской области

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Фото: U.S. Air Force
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Самолет ВВС США провел разведывательный полет у границ Калининградской области. Об этом сообщает сервис слежения PlaneRadar в Twitter 30 июля.

Утром во вторник судно Boeing RC-135V Rivet Joint радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14846 вылетело с британской авиабазы Милденхолл и приблизилось к российским границам.

Разведполет продлился более трех часов, после чего борт вернулся в аэропорт базирования.

Также над Балтийским морем был замечен самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002.

Ранее, 25 июля, у берегов Крыма провели разведку три американских судна — два самолета P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик RQ-4B-30 Global Hawk. Они кружили у черноморского побережья РФ в разное время в течение нескольких часов.

Через два дня P-8A Poseidon вновь был замечен у берегов полуострова. Позднее разведку провело судно Lockheed ЕР-3Е Orion.

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