Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.

Так, в 11:05 мск противолодочный самолет P-8A Poseidon поднялся с сицилийской авиабазы, в 12:35 был замечен в акватории Черного моря. Авиасудно несколько часов находилось у границ полуострова и завершило разведку в 16:00 мск.

Кроме него в 12:10 с греческого полигона поднялось воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. С 14:40 самолет стал выполнять разведывательный полет у Черноморского побережья России. При этом он приблизился к береговой линии на 32 километра.

26 июля сообщалось, что американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма.

В марте президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза возрастающую интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ страны.