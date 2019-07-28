Прямой эфир

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

0
Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.

Так, в 11:05 мск противолодочный самолет P-8A Poseidon поднялся с сицилийской авиабазы, в 12:35 был замечен в акватории Черного моря. Авиасудно несколько часов находилось у границ полуострова и завершило разведку в 16:00 мск.

Twitter PlaneRadar

Кроме него в 12:10 с греческого полигона поднялось воздушное судно радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. С 14:40 самолет стал выполнять разведывательный полет у Черноморского побережья России. При этом он приблизился к береговой линии на 32 километра.

26 июля сообщалось, что американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма.

В марте президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза возрастающую интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два военных самолета Британии замечены у российских границ
Американский беспилотник провел разведку у западных границ России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017