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Путин обсудил с Совбезом усилившуюся разведдеятельность у границ России

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие темы президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза в четверг, 7 марта. По его словам, состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ страны.

Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтийским морем

Также, по словам Пескова, во время встречи обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием страны.

«Кроме того, обсуждалась ситуация в Сирии с акцентом на положение дел с лагерем беженцев Эр-Рукбан», — сказал он журналистам «РИА Новости».

Ранее 7 марта сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США над Балтийским морем. Американский самолет приближался к российским границам и был перехвачен над нейтральными водами Балтики.

За день до этого стало известно, что сразу три самолета-разведчика зафиксировали у границ России в районе Крыма и Калининграда.

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