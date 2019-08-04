Захарова обвинила Помпео в неуважении к итогам референдума в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американского госсекретаря Майка Помпео в неуважении к результатам крымского референдума, по итогам которого полуостров вернулся в состав России. Таким образом дипломат в своем Facebook отреагировала на слова Помпео о том, что республика должна вновь стать территорией Украины.

«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан», — написала Захарова на своей странице в Facebook в воскресенье, 4 августа.

Ранее в этот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил «Известиям», что Вашингтон на самом деле не волнует принадлежность региона, цель США — помешать России.

В конце июля госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Россия должна вернуть Крым Киеву. Кроме того, он понадеялся, что президент Украины Владимир Зеленский представит «более креативный набор идей» по решению конфликта в Донбассе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.