Советник Зеленского допустил возможность наступления на Донбасс

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что при определенных обстоятельствах глава государства может отдать приказ о наступлении на Донбасс. Об этом в пятницу, 19 июля, пишет «Российская газета» со ссылкой на сайт «Цензор».

«Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше», — сказал Потураев. Он заметил, что в случае, если Зеленский примет такое решение, будет проведена общая мобилизация.

5 июля Зеленский вновь отравился в Донбасс. Рабочая поездка главы государства была приурочена к пятой годовщине возвращения под контроль киевских властей Славянска и Краматорска Донецкой области.

Впервые Зеленский приехал в Донбасс в качестве президента спустя неделю после своей инаугурации — 27 мая. Он осмотрел позиции Вооруженных сил Украины, город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и в блиндажах.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).