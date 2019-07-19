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Депутаты рады попросили признать закон о статусе Донбасса неконституционным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Депутаты Верховной рады обратились в конституционный суд Украины в связи с законом об особом статусе Донбасса. Как сообщает «РИА Новости» в пятницу, 19 июля, парламентарии добиваются признания этого закона неконституционным.

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«Закон об особом статусе нарушает 26 статей конституции Украины и самую больше угрозу он несет принципам суверенитета, независимости и унитарности страны, а также нарушает право на местное самоуправление», — цитирует информагентство вице-спикера рады Оксану Сыроид.

По словам Сыроид, если КС встанет на сторону 53 депутатов, подписавших обращение, это «остановит попытки в дальнейшем внедрять особые статусы для любых оккупированных территорий».

Закон об особом статусе Донбасса Верховная рада приняла в 2014 году, но в силу он так и не вступил. Осенью 2018 года его действие продлили до конца 2019 года. Согласно документу, особый статус регион получит после выполнения ряда условий, в частности вывода с его территории «незаконных формирований».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Конфликт продолжается до сих пор.

17 июля участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе. Также стороны конфликта договорились об обмене пленными по формуле «всех установленных на всех установленных».

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