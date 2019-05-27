Зеленский впервые приехал в Донбасс как президент

Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил Донбасс, сообщает его пресс-служба в понедельник, 27 мая.

Глава государства осмотрел позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) город Счастье и станицу Луганскую, где побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Как утверждает пресс-служба, позиции ополченцев Донбасса находились на расстоянии 400 м.

Также Зеленский осмотрел условия, в которых содержатся силовики и расспросил их по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и соцпакетом, укомплектовании подразделений. По словам президента, условия содержания военных должны быть «нормальными», в связи с чем он отметил необходимость улучшения обеспечения.

Кроме того, глава государства заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Во время своей инаугурации, которая прошла 20 мая, Зеленский пообещал урегулировать конфликт в Донбассе. По его словам, первым шагом станет обмен пленными.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.