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Донбасс призвал Зеленского перейти от слов к делу

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Донбасс призывает президента Украины Владимира Зеленского проявить политическую волю и перейти от слов к делу в вопросе обмена пленными, заявила «Известиям» уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

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«В своей инаугурационной речи новоизбранный президент Украины назвал прекращение боевых действий на территории Донбасса приоритетной задачей. По его словам, первым шагом для этого является возвращение удерживаемых лиц. Это дает определенную надежду на разблокирование работы и возобновление конструктивного диалога по данному вопросу в рамках гуманитарной подгруппы», — сказала она.

Как пояснила обмудсмен, Донецк ждет, что украинские коллеги приедут на следующее заседание с официальной позицией и будут готовы обсуждать конкретные решения. Она подчеркнула, что Киев должен предоставить полный список удерживаемых лиц, чтобы провести обмен в формате «всех на всех», как это предусмотрено Минскими соглашениями.

На данный момент Киев подтверждает наличие у себя 96 пленных, хотя Донецк запрашивает 252. Также подтверждается присутствие на территории ДНР 15 украинских военнослужащих.

Ближайшее заседание контактной группы и гуманитарной подгруппы в Минске должно состояться 5 июня.

Подробнее читайте в свежем номере «Известий» от 28 мая

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