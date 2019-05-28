Время менять: Донбасс ждет от Владимира Зеленского пленных

Донбасс призывает президента Украины перейти от слов к делу в вопросе обмена пленными. Об этом «Известиям» рассказала уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. По ее словам, инаугурационная речь Владимира Зеленского вселяет надежду на разблокирование работы гуманитарной подгруппы в Минске. Омбудсмен заверила, что Донецк готов к обмену «всех на всех» и ждет от нового украинского лидера назначения ответственных за обмен лиц и согласования списков. Сейчас Киев подтверждает наличие у себя 96 пленных из ДНР, тогда как Донецк запрашивает 252. В Верховной раде считают, что обмен мог бы сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки.

Стоит только начать

Процесс обмена пленными может возобновиться с приходом к власти в Киеве нового руководства. По словам Дарьи Морозовой, Владимиру Зеленскому необходимо проявить политическую волю и перейти от заявлений, «которые уже неоднократно звучали от украинской стороны», к практическим шагам.

— В своей инаугурационной речи новоизбранный президент Украины назвал прекращение боевых действий на территории Донбасса приоритетной задачей. По его словам, первым шагом для этого является возвращение удерживаемых лиц. Это дает определенную надежду на разблокирование работы и возобновление конструктивного диалога по данному вопросу в рамках гуманитарной подгруппы, — сказала «Известиям» донецкий омбудсмен. — Однако для восстановления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно. Мы ждем от украинской стороны конкретных действий.

По ее мнению, для начала Киев должен обеспечить регулярное посещение своими полномочными представителями заседаний гуманитарной подгруппы в Минске. Лица, принимающие решения с украинской стороны по обмену пленными, последний год фактически не появлялись на переговорах в белорусской столице . Дарья Морозова пояснила: Донецк ждет, что коллеги с Украины приедут на следующее заседание с официальной позицией и будут готовы обсуждать конкретные решения. Она также отметила, что Киев должен предоставить полный список удерживаемых лиц, чтобы провести обмен в формате «всех на всех», как это предусмотрено Минскими соглашениями.

Несмотря на готовность ДНР приступить в кратчайшие сроки к обмену, как только Киев проявит политическую волю по этому вопросу, проработка процедурных моментов может затянуться.

— Согласование дополнительных гарантий безопасности, обеспечение возврата документов, удостоверяющих личность, процессуальное очищение удерживаемых лиц, на чем мы настаиваем в переговорах с Украиной, и решение других организационно-технических вопросов могут потребовать определенного времени . Но это, главным образом, будет зависеть от готовности официального Киева следовать тем механизмам и процедурам, которые уже были выработаны ранее, — добавила Дарья Морозова.

Дойти до этапа

Между тем ближайшее заседание контактной группы и гуманитарной подгруппы в Минске должно состояться 5 июня. На данный момент украинская сторона из-за транзита власти поставила переговоры на паузу. Вполне возможно, что в скором времени Киев все-таки назначит полномочных представителей на переговоры в гуманитарной подгруппе и дело сдвинется с мертвой точки. Как пояснил «Известиям» советник главы ЛНР, представитель республики в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник, Донбасс «ждет назначения адекватных переговорщиков с украинской стороны и начала реального диалога».

— Каждый момент требует достижения договоренностей и механизмов, которые гарантируют выполнение соглашений, — сказал луганский политик.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека ДНР «Известиям» рассказали, что на данный момент Украина подтверждает наличие у себя 96 пленных, хотя Донецк запрашивает 252. Также подтверждается наличие на территории ДНР 15 украинских военнослужащих. Ранее сообщалось, что Луганск наме рен вернуть во время обмена более 100 своих пленных. В ЛНР сейчас находятся 11 украинцев.

Самый масштабный обмен пленными между Донбассом и Украиной состоялся в декабре 2017 года. Тогда в ДНР и ЛНР вернулись 238 человек. Республики отправили на подконтрольную Киеву территорию 73 военнослужащих. При этом за два дня до этого вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла о готовности передать самопровозглашенным республикам 306 человек. Тогда один из представителей Украины, ответственных за процесс обмена, Виктор Медведчук уверял, что «будет второй этап обмена». При этом сам вопрос согласования деталей занял у сторон около 15 месяцев. Кстати, с приходом к власти Владимира Зеленского Виктор Медведчук объявил о своем выходе из переговорного процесса по Донбассу, а Кремль по этому поводу высказал сожаление.