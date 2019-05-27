В Кремле отреагировали на выход Медведчука из переговоров по Донбассу

В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно выразить сожаление, потому что он все-таки неоднократно показывал и доказывал свою эффективность на том поприще, на котором был задействован», — сказал представитель Кремля в понедельник, 27 мая.

По его словам, Медведчук имел контакты в Москве и Киеве и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области.

Песков добавил, что России пока не известно, с кем контактировать по этому вопросу после ухода украинского политика.

О том, что Медведчук хочет выйти из переговоров по Донбассу объявил его пресс-секретарь Олег Бабанин в пятницу, 24 мая. В качестве причины представитель политика озвучил нежелание Медведчука работать при новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Также сам Медведчук заявил газете «Взгляд», что не может представлять интересы новой киевской власти в переговорах с Россией из-за расхождения в ряде принципиальных вопросов.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.