Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте страны Владимире Зеленском.

«Медведчук не видит смысла участвовать в переговорном процессе по Донбассу, поскольку его не существует. Он не видит себя в этом вакууме. Если нет переговорного процесса, то что там делать?» — сказал пресс-секретарь политика Олег Бабанин.

Также он напомнил, что Зеленский не собирается вести переговори с Россией, передает ТАСС в пятницу, 24 мая.

Сам Медведчук заявил газете «Взгляд», что не может представлять интересы новой киевской власти в переговорах с Россией из-за расхождения в ряде принципиальных вопросов.

«Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — сказал он.

По словам Медведчука, он, в отличие от Зеленского, также выступает за предоставление особого статуса для Донбасса и амнистию для украинцев, которые там проживают.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.