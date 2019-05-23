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Первый президент Украины назвал четыре шага по возвращению Донбасса

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Первый украинский президент Леонид Кравчук назвал четыре главных шага, которые, как он считает, помогут вернуть территории Донбасса. В первую очередь он считает необходимым освободить пленных.

«Второе — диалог. Третье — прекращение огня. А четвертое — урегулирование ситуации на Донбассе, а затем урегулирование ситуации в Крыму», — цитирует Кравчука «112 Украина».

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Бывший глава государства считает, что лучше всего — просто «освободить территории, и на этом все закончится». Впрочем, по его словам, сегодня у Украины такой возможности нет, что вынуждает ее к политико-дипломатическому пути. Кравчук также отметил, что не знает, куда отнести боевиков, так как «игнорировать их невозможно».

«Их надо как-то учесть, потому что они будут осуществлять всегда сопротивление», — добавил он.

12 мая бывший командующий операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев заявил о готовности вернуть Донбасс за сутки. По его словам, в случае военной операции военнослужащие должны будут дойти до границы Украины и там закрепиться. После этого освобождением территорий смогут заняться национальная гвардия и другие силовые структуры. При этом военный отметил, что задачи захватить территорию Донбасса силовым путем сейчас нет, потому что основной путь достижения победы у украинских властей —­ политико-дипломатический.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

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