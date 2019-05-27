Новый пешеходный мост в Киеве треснул после открытия

В Киеве Виталий Кличко и его брат Владимир торжественно открыли пешеходный мост. Боксеры несколько раз подпрыгнули на стеклянном полу обзорной площадки. Кличко заверил, что 1 кв. м такого покрытия выдерживает нагрузку в 1150 кг. Он ошибся: на следующий день на стекле активно прыгали люди, и оно треснуло. Посетителей моста эвакуировали, а саму конструкцию оцепила полиция. По словам Кличко, поврежденные элементы моста заменят в течение суток.