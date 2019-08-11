Эксперт назвал запретную для Зеленского тему разговора с Путиным

Политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным является запретной для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Голос».

По словам эксперта, новая украинская власть должна обговаривать с Россией восстановление мира в Донбассе. Он отметил, что за нормализацию отношений Москвы и Киева выступают канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также американский лидер Дональд Трамп.

Поэтому, по мнению специалиста, государствам придется в любом случае восстанавливать диалог. Однако он задался вопросом, каким образом это будет осуществляться.

«Вопрос в том, что может быть предметом этого диалога. Если восстанавливать диалог с Путиным для того, чтобы выяснить, чей Крым, то это бесполезно: Путин знает, чей Крым», — подчеркнул Рудяков.

7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией. В свою очередь Зеленский выразил уверенность, что полуостров вернется в состав Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. В Москве указали, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным.

Несмотря на это ряд стран и Украина отказываются признавать итоги голосования.