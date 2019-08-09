В Сети высмеяли поднятие украинского флага в Крыму

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к информации о том, что над крымским городом Судак был поднят влаг Украины.

Соответствующие фотографии опубликовал в своем Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев. Он утверждает, что символ подняли «местные патриоты Украины» в память о четырех украинских военнослужащих, которые погибли в Донбассе в начале августа.

«Подняли,сфоткали и тут же спрятали. Как кто-то смог бы успеть на такое среагировать?» — интересуется пользователь Twitter с ником @5z5zzz.

«Ну круто, что, то начальник Генштаба Украины в фотошопе Кремль взрывает, теперь это...», — отметил пользователь «Вконтакте» Сергей Сивков.

«Шапито!» — добавил Андрей Демаков.

6 августа представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

В связи с данными событиями президент Украины Владимир Зеленский собрал в своем офисе совещание с участием представителей вооруженных сил и Совета национальной безопасности и обороны. Также он провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Донбассе.