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В Крыму ввели мораторий на рост тарифов мобильной связи

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Власти Крыма отменили запланированный на август рост тарифов на сотовую связь. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксенов.

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«Соответствующие договоренности достигнуты на совещании с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Россвязи, министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым, мобильных операторов. Объявлен мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе», — рассказал Аксенов. Он добавил, что совещание прошло в Москве по его инициативе.

В Минкомсвязи подтвердили информацию о моратории на рост тарифов. Там сообщили, что условия тарифных планов не будут меняться до того, как решатся технические вопросы обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», крымчане, пользующиеся услугами МТС, уже успели получить СМС с информацией о повышении тарифов. Сообщения пришли им в середине июля.

25 мая сообщалось, что наличие современного оборудования и технологий позволяют Крыму начать предоставление услуг международного роуминга для иностранных операторов. Национальный и внутрисетевой роуминг отменили в России с 1 июня.

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