Прямой эфир

На Украине пожаловались на нежелание мира забирать Крым у России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Непризнание Крыма российской территорией мировым сообществом не имеет особого значения, потому что никто не намерен помогать Украине возвращать полуостров. Об этом 8 августа заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

Секреты Крыма: число иностранных компаний в регионе выросло на 39%
Несмотря на санкции, на полуострове действуют фирмы с Украины, Кипра, из Германии, США и Великобритании

Так эксперт прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским о непризнании Анкарой воссоединения Крыма с РФ.

«Да, Эрдоган заявил, что они никогда не признают аннексию Крыма, и все это под аплодисменты. Никто в мире и не собирается ничего делать для его возвращения <…> Поэтому непризнание аннексии Крыма не несет в себе никакой пользы. Визит прошел нормально, познакомились, но что дальше?» - сказал Спивак в эфире NewsOne.

При этом он отметил, что Киеву не стоит строить иллюзий по поводу Турции, так как Анкара активно сотрудничает с Россией и даже перечит США в вопросе приобретения ЗРК С-400.

«Колоссальное сотрудничество между Турцией и той же Россией по той же Сирии и Израилю показывает настоящую геополитику», - добавил эксперт.

8 августа в Совете Федерации отметили, что непризнание Турцией российского статуса Крыма говорит об оторванности Анкары от правды и сегодняшних реалий.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. В Москве указали, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным.

Несмотря на это ряд стран и Украина отказываются признавать итоги голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме обвинили Эрдогана в двойных стандартах после заявлений по Крыму
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017