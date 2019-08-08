На Украине пожаловались на нежелание мира забирать Крым у России

Непризнание Крыма российской территорией мировым сообществом не имеет особого значения, потому что никто не намерен помогать Украине возвращать полуостров. Об этом 8 августа заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

Так эксперт прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским о непризнании Анкарой воссоединения Крыма с РФ.

«Да, Эрдоган заявил, что они никогда не признают аннексию Крыма, и все это под аплодисменты. Никто в мире и не собирается ничего делать для его возвращения <…> Поэтому непризнание аннексии Крыма не несет в себе никакой пользы. Визит прошел нормально, познакомились, но что дальше?» - сказал Спивак в эфире NewsOne.

При этом он отметил, что Киеву не стоит строить иллюзий по поводу Турции, так как Анкара активно сотрудничает с Россией и даже перечит США в вопросе приобретения ЗРК С-400.

«Колоссальное сотрудничество между Турцией и той же Россией по той же Сирии и Израилю показывает настоящую геополитику», - добавил эксперт.

8 августа в Совете Федерации отметили, что непризнание Турцией российского статуса Крыма говорит об оторванности Анкары от правды и сегодняшних реалий.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. В Москве указали, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным.

Несмотря на это ряд стран и Украина отказываются признавать итоги голосования.