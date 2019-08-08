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В Думе обвинили Эрдогана в двойных стандартах после заявлений по Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в двойных стандартах после его заявления о непризнании присоединении Крыма.

Накануне, 7 августа, турецкий лидер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре напомнил, что его страна поддерживает «целостность Украины» и не признает возвращение Крыма в состав России.

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«C одной стороны Анкара выстраивает стратегические отношения с Москвой, с другой — не признает российский статут Крыма и спекулирует крымско-татарским вопросом на встречах с украинскими президентами», — рассказал «Известиям» Белик.

Однако повлиять на ситуацию в Крыму подобные заявления не смогут, отметил депутат.

«Президент Турции умело играет на публику, не предпринимая никаких реальных действий в вопросе принадлежности Крыма», — заключил парламентарий.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия и Турция — партнеры и по многим международным вопросам сходятся во мнении. Поэтому Москва учтет позицию Анкары, с которой осталось найти точки соприкосновения в крымском вопросе.

Крым снова стал российским регионом в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным.

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