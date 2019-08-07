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Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

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Фото: Kayhan Ozer/Presidential Press Office
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 7 августа, на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре напомнил о позиции страны в вопросе принадлежности Крыма.

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«Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины», — заявил Эрдоган, подчеркнув, что его страна не признает воссоединение Крыма с Россией.

Кроме того, он назвал приоритетными для Анкары поддержку крымских татар и сохранение их культурной идентичности. При этом турецкий лидер выступил в поддержку ОБСЕ и Минского процесса по урегулированию ситуации в Донбассе, отмечает «РИА Новости».

«Вчера мы узнали, что на востоке Украины погибли четверо военнослужащих. Я приношу соболезнования президенту Украины и ее народу», — добавил Эрдоган.

При этом Зеленский в ходе встречи с украинской общиной в Анкаре выразил уверенность, что полуостров вернется в состав Украины.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что Зеленский заблудился на ковровой дорожке у резиденции Эрдогана.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Киев и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва, в свою очередь, не раз подчеркивала, что референдум прошел при соблюдении всех международных и демократических норм и является легитимным.

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