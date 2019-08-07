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В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Российские политики и эксперты прокомментировали слова украинского президента Владимира Зеленского о Крыме. Глава государства ранее выразил уверенность в том, что полуостров вернется в состав Украины.

По словам лидера региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваза Умерова, «скорее телепузик станет президентом Украины, чем Крым вернется в состав страны». Он добавил, что попытки Зеленского привлечь внимание подобными заявлениями, «кроме слез, ничего не вызывают», отмечает «РИА Новости».

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Член Совфеда Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез. По его словам, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать.

«Этого никогда не произойдет», — сказал сенатор в интервью телеканалу RT.

Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с журналистами радиостанции Sputnik назвал выступление президента Украины игрой и популизмом.

«Как видите, это ближе к лицедейству, актерству. Это одни эмоции», — отметил он.

Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины. Он также сообщил о планах упростить получение украинцами разрешений на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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