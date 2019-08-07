В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине

Российские политики и эксперты прокомментировали слова украинского президента Владимира Зеленского о Крыме. Глава государства ранее выразил уверенность в том, что полуостров вернется в состав Украины.

По словам лидера региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваза Умерова, «скорее телепузик станет президентом Украины, чем Крым вернется в состав страны». Он добавил, что попытки Зеленского привлечь внимание подобными заявлениями, «кроме слез, ничего не вызывают», отмечает «РИА Новости».

Член Совфеда Владимир Джабаров призвал не воспринимать подобные заявления всерьез. По его словам, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать.

«Этого никогда не произойдет», — сказал сенатор в интервью телеканалу RT.

Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с журналистами радиостанции Sputnik назвал выступление президента Украины игрой и популизмом.

«Как видите, это ближе к лицедейству, актерству. Это одни эмоции», — отметил он.

Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины. Он также сообщил о планах упростить получение украинцами разрешений на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.