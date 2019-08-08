В Совфеде ответили на слова Эрдогана о принадлежности Крыма

Отказываясь признавать Крым частью России, Турция не руководствуется правдой и сегодняшними реалиями. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что признание воссоединения Крыма с РФ со стороны других стран не обязательно для благополучия полуострова, однако Анкара своей позицией игнорирует правду.

«Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью, а мнение других стран — это постольку-поскольку. Мы учитываем мнение турецкой стороны, но понимаем, что они своей позицией не руководствуются правдой и реалиями, которые были на Украине в период государственного переворота», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Цеков отметил, что Россия и Турция — партнеры, и по многим международным вопросам сходятся во мнении, поэтому Москва учтет позицию Анкары, с которой осталось найти точки соприкосновения в крымском вопросе.

7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре напомнил, что его страна поддерживает «целостность Украины» и не признает возвращение Крыма в состав РФ.

Крым снова стал российским регионов в 2014 года после проведения референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным.