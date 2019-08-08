Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма

Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».

По его словам, ни российская власть, ни жители полуострова не позволят Украине забрать Крым себе. При этом он подчеркнул, что на любом референдуме подавляющее большинство граждан РФ назовут Крым российской территорией.

«Когда этот вопрос поднимаешь в общении с любыми, американцами даже, они все там: «Ребята, вы же понимаете, что всё. Ну что мы теперь ядерную войну развяжем?!», — отметил он.

Волошин также предположил, как будут развиваться события, если украинское правительство отдаст распоряжение военным на «освобождение» полуострова.

«Мы решаем конфликт на Донбассе, и что, вооруженные силы Украины пойдут освобождать Крым? Что ж мы тогда Донбасс не освободили?», — спросил депутат.

В это же время он заявил, что главной проблемой в нормализации отношений между Москвой и Киевом является конфликт в Донбассе. По его словам, сначала нужно урегулировать ситуацию в этом регионе, а вопрос Крыма отложить на десятилетия.

7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией. В свою очередь Зеленский выразил уверенность, что полуостров вернется в состав Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. В Москве указали, что референдум прошел с соблюдением международного права и является легитимным.

Несмотря на это ряд стран и Украина отказываются признавать итоги голосования.