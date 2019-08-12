Безвизовый режим: ЕС не признает паспорта РФ для Донбасса

Европейский союз (ЕС) работает над рекомендациями для стран-членов по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, выданных в упрощенном порядке жителям Донбасса . Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе Европейской комиссии (ЕК). На данный момент о непризнании этих документов уже заявили в Прибалтике . И как рассказали «Известиям» в МИД Латвии и Литвы, страны твердо намерены отказывать владельцам паспортов РФ в выдаче шенгенских виз даже без принятия общеевропейского решения . В Москве такую позицию считают «в высшей степени лицемерной» , поскольку она ставит во главу угла не жизнь мирных граждан, а вопросы геополитики, и надеются на то, что «здравый смысл в ЕС все-таки возобладает».

Единым фронтом

Брюссель крайне обеспокоен решением Москвы начать упрощенную выдачу российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей, поскольку уверен, что такой шаг подрывает дух и цели Минских соглашений. В связи с этим Евросоюз готов принять меры — вплоть до непризнания соответствующих документов .

— Подразделения Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних связей (ЕСВС. — «Известия») и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов, а также по тому, как обрабатывать заявления на визу, которые резиденты Донбасса, получившие паспорта РФ по новой процедуре, подают в Российской Федерации и на Украине , — заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК, подчеркнув, что итоговое решение остается за странами-членами.

Сейчас страны ЕС обсуждают эту тему на техническом уровне, сообщил источник в Европейском совете. В свою очередь, в МИД Польши «Известиям» рассказали, что в этих дискуссиях «принимают активное участие все страны — члены Евросоюза» . При этом, как отметили в ЕК, решение о выдаче виз и, соответственно, о признании документа зависит от конкретной страны-участницы. А это значит, что рекомендации Брюсселя не будут носить обязательного характера и государства должны принимать решения самостоятельно .

М-1 Заседание Европейской комиссии в штаб-квартире в Брюсселе Фото: Global Look Press/Xinhua/Ye Pingfan

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Такой механизм предполагает, что заявление на выдачу паспорта рассматривается в ускоренном режиме — в течение трех месяцев. Позднее 17 июля российский президент подписал документ, который расширил действие указа на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Первой из стран Евросоюза на эти решения отреагировала Эстония. 5 августа МИД республики сообщил, что Таллин не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, «если только владелец паспорта не был гражданином России». Примеру Эстонии последовали ее прибалтийские соседи — Латвия и Литва, выступившие с аналогичным заявлением на следующий день. Главным инструментом такого непризнания станет отказ в выдаче владельцам российских паспортов шенгенских виз в консульствах этих стран. Как заявили «Известиям» во внешнеполитических ведомствах республик, и Латвия, и Литва считают необходимым, чтобы члены ЕС придерживались единого подхода к этой теме и координировали свои действия.

— Особенно это касается стран, входящих в Шенгенскую зону, — подчеркнули в латвийском МИДе. — Поездки внутри этого пространства происходят без паспортного контроля. Работая вместе с другими странами-членами, мы можем следить за тем, чтобы «новые граждане» России, которые внезапно возникли в Донбассе, не могли приехать ни в Латвию, ни в государства ЕС и Шенгенской зоны.

М-3 Тантамареска в виде российского паспорта во время празднования Дня России, Донецкая народная республика, 12 июня 2019 года Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

В МИД Литвы отметили, что готовы ввести эти меры в любом случае — пусть это даже произойдет в одностороннем порядке.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, ситуация здесь аналогична той, что сложилась вокруг жителей Крыма, получивших российское гражданство после 2014 года. Однако с проверкой этих документов у стран ЕС появятся свои трудности.

— Если у человека российский паспорт, но он прописан в Донбассе, страна может принять решение о невыдаче визы. Но на каком основании будет отказано, если в этих документах будет указана, скажем, ростовская прописка, — сказал «Известиям» эксперт.

Геополитический конструкт

В Москве считают, что такой подход стран ЕС входит в резкое противоречие с европейскими ценностями, которые ставят во главу угла права человека, и является «крайне лицемерным». Как сказал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в данном случае Запад отдал приоритет геополитическим интересам, поставив территории выше людей.

— В этом смысле стандарт в высшей степени двойной, — отметил сенатор. — Мы помним, как в случае с Косово никто не вспоминал про территориальную целостность Сербии. Тогда говорили исключительно о правах и интересах людей, живущих в Косово. Сейчас же ситуация сложилась прямо противоположная.

Константин Косачев отметил, что Москва будет внимательно следить за реакцией западных коллег на ситуацию вокруг российских паспортов.

— Посмотрим, насколько у ЕС хватит здравого смысла и ответственности за происходящее, где в центре по-прежнему должны находиться люди и их интересы, а не некие геополитические конструкции, — подытожил политик.

М-2 Девушка с документами у центра выдачи паспортов РФ жителям ЛНР, 20 апреля 2019 года Фото: ТАСС/Александр Река

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса в упрощенном порядке — «это вопрос чисто гуманитарного характера». «В результате объявленной Киевом блокады (начиная с 1 декабря 2014 года жители региона сталкивались с невыплатой им пенсий, зарплат, социальных пособий и прочими ограничениями. — «Известия») люди, проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, оказались в невыносимых жизненных условиях, — сказал в июле 2019 года в интервью «Аргументам и фактам» глава российского МИДа Сергей Лавров. — <…> Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства».

При этом многие задавались вопросом, почему упрощенная процедура получения гражданства была введена не в 2014 году, а лишь спустя пять лет после начала вооруженного конфликта. Как пояснил «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, реальным поводом стало решение Киева не включать эту часть страны в выборы украинского президента и таким образом фактически отторгнуть эти территории. Украинское руководство своими руками предоставило основания для российской инициативы, ведь присутствие в стране своих граждан — это веское основание для обеспечения их безопасности, отметил эксперт. А ее, судя по всему, в Киеве обеспечивать не готовы.