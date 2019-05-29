Гражданское осознание: ДНР принимает 300 заявок на паспорт РФ в день

В Донбассе все миграционные отделы приступили к приему документов на оформление российских паспортов. Как рассказали «Известиям» в миграционной службе ДНР, республика регистрирует около 300 заявок на паспорт РФ ежедневно . При этом общие данные пока не обновились. По последней официальной информации, специальные органы получили уже более 2,5 тыс. заявлений. В ведомстве отметили, что есть определенные трудности — они вызваны нехваткой сотрудников, отсутствием опыта и ажиотажем . Местные жители беспокоятся, что процесс может затянуться на годы. Специальный корреспондент «Известий» побывал в Донецке, и увидел, как жители Донбасса с ночи занимают очереди на подачу документов.

Тернистый путь

Прием документов для будущих россиян начался 7 мая. В ДНР для этих целей открыли 32 паспортных стола, плюс миграционное управление. Паспорт оформляется в упрощенном виде. То есть не требуется проживать в России пять лет, сдавать экзамен на знание русского языка. А главное — отказываться от гражданства Украины, что крайне существенно для луганчан и дончан: тысячи из них ежедневно выезжают в Незалежную и возвращаются обратно. Сбор за получение паспорта с двуглавым орлом — 3,8 тыс. рублей. Еще 2 тыс. рублей придется выложить тем, кому нужен «загранник».

Важный момент — получить новый заветный документ могут лишь те, кто имеет паспорт самопровозглашенных республик. А таковых на данный момент чуть больше 300 тыс . (примерно каждый седьмой). Для Донбасса, стоит отметить, этот нюанс стал неожиданностью.

Киевский район Донецка, включающий его северные окраины, — один из самых пострадавших в городе. Рядом поселок Спартак, где обстрелы не прекращаются до сих пор. По соседству другая горячая точка — Авдеевская промзона. Тут же — уничтоженный аэропорт.

С начала мая у входа в паспортный стол Киевского — не меньше полусотни человек ежедневно . Много пожилых людей, при этом на всех — лишь две скамеечки. И ни одного укрытия от дождя. Свободный вход внутрь запретили во избежание столпотворения, поэтому попасть в здание можно только по приглашению охранника — максимум пять человек за раз.

За паспортами две очереди. Справа от двери — за донецким, слева — за российскими. В первой место по записи: список составлен до декабря. Во второй — в «живом» порядке: утром успел до восхода солнца — есть шанс подать документы. При этом с 23:00 до 5:00 в республике действует комендантский час : поймает патруль — поедешь не в паспортный, а в отделение. Но другого выхода нет. Кто-то, на свой страх и риск, мчится ни свет ни заря к вожделенному пункту на своем авто. Кто-то пробирается по темноте пешком дворами и скрытыми тропками.

— Главное — суметь попасть в первую двадцатку, иначе пролетаешь, — говорит дончанка Марина, стоящая в «российской» очереди. — Проснулась я сегодня в четвертом часу, за 40 минут дошла. Повезло, ни одного патруля не встретила. На месте была уже в начале пятого. А открытие паспортного стола аж в 9. В очереди я 19-я.

Бывший ополченец 39-летний Алексей оформляет паспорт ДНР. Внутрь ему удалось зайти одним из первых. Однако, при проверке документов выяснилось, что в пакете нет переведенного на русский язык свидетельства о рождении.

— У меня украли паспорт в 2014-м вместе с машиной, — вздыхает собеседник. — В боях за Пески я получил контузию и ранение — танк рядом шарахнул, обломок дома рухнул мне на голову — 14 переломов черепа. Год почти в больнице валялся, не до документов было. В вооруженные силы меня больше не взяли. Списали, считай, со счетов! Хотя я готов и могу воевать…

Алексей мнет в руках бумажки.

— Пойду искать нужную службу для перевода, — и добавляет, кивая в сторону «миграционки». — Могли бы информационные стенды в окне вывесить! Чтобы мы не бегали по десять раз.

Все — в одну дверь

В очереди за российским — дончанка Ирина.

— Как только в марте появились слухи, что будут выдавать паспорта РФ, мы с мужем оперативно подали документы на ДНР и успели оформить их до всеобщего ажиотажа, — рассказывает она.

По словам Ирины, до войны у них с супругом была собственная компания по установке автоматики и пожарной сигнализации. От заводов поступали постоянные заказы. Сейчас нет ни заводов, ни фирмы, ни денег.

— Джип «Крузер» продали. Видимо, придется в Россию перебираться, перспектив тут никаких. Не хочется, а что делать, — говорит женщина. — В очереди я сегодня 17-я. Третий раз уже прихожу. Всё время что-то не так с бумагами. Ведь можно и электронную очередь создать. И наладить работу с населением — чтобы объясняли, как бумажки заполнять.

В другом районе Донецка — Ворошиловском (самый центр), ситуация несколько иная. В здании миграционного отдела располагается приемная парламентской партии «Донецкая республика». Рядом с входом разбита палатка, где раздают столь нужные справочные материалы. Очередь на российские паспорта фиксируется в специальном журнале — организовали сами люди . А значит, не нужно каждое утро бежать в надежде войти в первую двадцатку. Пришел в любое время и записался. И чтобы не вычеркнули, отмечаешься по вечерам, в 17:00.

Временные трудности

Как рассказал «Известиям» начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощока, трудности, с которыми приходится сталкиваться гражданам, имеют в целом объективный характер.

— Мы начали работать с колес, всё сами осваиваем с нуля, -— объяснил он. — Более того, сказывается нехватка финансирования, обусловленная военным временем. В России, например, есть современные многофункциональные центры. У нас таких нет. И оборудовать их в оперативном порядке нет возможности.

По словам Владимира Краснощоки, сейчас в одном помещении миграционного отдела сосредоточен прием документов по всем направлениям — паспорта, прописка и выписка, оформление удостоверений на проживание, розыск алиментщиков и должников и т.д.

— Но по-другому не можем, — сказал чиновник. — Нужно иметь доступ к базе данных МВД, а это возможно только в едином здании. Что касается нехватки сотрудников — да, она есть. С 7 мая работы стало гораздо больше, а число людей осталось прежним. Мы сейчас приняли решение увеличить штатное расписание в полтора раза — на сто человек. Начали прием кандидатов. Поступить на работу после обучения они смогут через три месяца. В каждом отделении появится два-три дополнительных сотрудника, а в городском миграционном отделе — сразу девять . При этом, отмечу, что наши миграционные органы работают все-таки довольно эффективно. С недавних пор нам удается выдавать свыше 100 тыс. паспортов ДНР в год. Это высокие показатели для любой страны.

Что касается сроков паспортизации, то процесс этот, по словам чиновника, действительно, растянется на годы.

— К примеру, паспортизация на Украине заняла десять лет. С 1995 года по 2005-й, — пояснил он. — И при этом в Донецкой области тогда работало 2,5 тыс. паспортистов.

Стоит отметить также еще один сдерживающий фактор для обретения нового гражданства — получение самого паспорта ДНР. Требования здесь довольно жесткие. Например, обязательна регистрация на территории бывшей Донецкой области на 7 апреля 2014 года. Исключения из правил — военнослужащие. Или, например, люди, имеющие особые заслуги перед ДНР. Остальные могут претендовать лишь на получение удостоверения на проживание. И только спустя три года рассчитывать на паспорт ДНР. Кстати, за всё время более 9 тыс. кандидатов получили отказ в получении республиканского паспорта.

— В день по всей республике сегодня мы принимаем около тысячи пакетов документов на паспорта, — подытожил Владимир Краснощока. — Из них примерно 700–800 — на республиканские, около 300 — на российские. С сожалением вынужден констатировать — очереди были и будут. Мы стараемся оптимизировать этот процесс. Через три месяца станет полегче. В ближайшее время на улицах появятся информационные стенды. И заработает специальный колл-центр.