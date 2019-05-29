Гражданское осознание: ДНР принимает 300 заявок на паспорт РФ в день
В Донбассе все миграционные отделы приступили к приему документов на оформление российских паспортов. Как рассказали «Известиям» в миграционной службе ДНР, республика регистрирует около 300 заявок на паспорт РФ ежедневно. При этом общие данные пока не обновились. По последней официальной информации, специальные органы получили уже более 2,5 тыс. заявлений. В ведомстве отметили, что есть определенные трудности — они вызваны нехваткой сотрудников, отсутствием опыта и ажиотажем. Местные жители беспокоятся, что процесс может затянуться на годы. Специальный корреспондент «Известий» побывал в Донецке, и увидел, как жители Донбасса с ночи занимают очереди на подачу документов.
Тернистый путь
Прием документов для будущих россиян начался 7 мая. В ДНР для этих целей открыли 32 паспортных стола, плюс миграционное управление. Паспорт оформляется в упрощенном виде. То есть не требуется проживать в России пять лет, сдавать экзамен на знание русского языка. А главное — отказываться от гражданства Украины, что крайне существенно для луганчан и дончан: тысячи из них ежедневно выезжают в Незалежную и возвращаются обратно. Сбор за получение паспорта с двуглавым орлом — 3,8 тыс. рублей. Еще 2 тыс. рублей придется выложить тем, кому нужен «загранник».
Важный момент — получить новый заветный документ могут лишь те, кто имеет паспорт самопровозглашенных республик. А таковых на данный момент чуть больше 300 тыс. (примерно каждый седьмой). Для Донбасса, стоит отметить, этот нюанс стал неожиданностью.
Киевский район Донецка, включающий его северные окраины, — один из самых пострадавших в городе. Рядом поселок Спартак, где обстрелы не прекращаются до сих пор. По соседству другая горячая точка — Авдеевская промзона. Тут же — уничтоженный аэропорт.
С начала мая у входа в паспортный стол Киевского — не меньше полусотни человек ежедневно. Много пожилых людей, при этом на всех — лишь две скамеечки. И ни одного укрытия от дождя. Свободный вход внутрь запретили во избежание столпотворения, поэтому попасть в здание можно только по приглашению охранника — максимум пять человек за раз.
За паспортами две очереди. Справа от двери — за донецким, слева — за российскими. В первой место по записи: список составлен до декабря. Во второй — в «живом» порядке: утром успел до восхода солнца — есть шанс подать документы. При этом с 23:00 до 5:00 в республике действует комендантский час: поймает патруль — поедешь не в паспортный, а в отделение. Но другого выхода нет. Кто-то, на свой страх и риск, мчится ни свет ни заря к вожделенному пункту на своем авто. Кто-то пробирается по темноте пешком дворами и скрытыми тропками.
— Главное — суметь попасть в первую двадцатку, иначе пролетаешь, — говорит дончанка Марина, стоящая в «российской» очереди. — Проснулась я сегодня в четвертом часу, за 40 минут дошла. Повезло, ни одного патруля не встретила. На месте была уже в начале пятого. А открытие паспортного стола аж в 9. В очереди я 19-я.
Бывший ополченец 39-летний Алексей оформляет паспорт ДНР. Внутрь ему удалось зайти одним из первых. Однако, при проверке документов выяснилось, что в пакете нет переведенного на русский язык свидетельства о рождении.
— У меня украли паспорт в 2014-м вместе с машиной, — вздыхает собеседник. — В боях за Пески я получил контузию и ранение — танк рядом шарахнул, обломок дома рухнул мне на голову — 14 переломов черепа. Год почти в больнице валялся, не до документов было. В вооруженные силы меня больше не взяли. Списали, считай, со счетов! Хотя я готов и могу воевать…
Алексей мнет в руках бумажки.
— Пойду искать нужную службу для перевода, — и добавляет, кивая в сторону «миграционки». — Могли бы информационные стенды в окне вывесить! Чтобы мы не бегали по десять раз.
Все — в одну дверь
В очереди за российским — дончанка Ирина.
— Как только в марте появились слухи, что будут выдавать паспорта РФ, мы с мужем оперативно подали документы на ДНР и успели оформить их до всеобщего ажиотажа, — рассказывает она.
По словам Ирины, до войны у них с супругом была собственная компания по установке автоматики и пожарной сигнализации. От заводов поступали постоянные заказы. Сейчас нет ни заводов, ни фирмы, ни денег.
— Джип «Крузер» продали. Видимо, придется в Россию перебираться, перспектив тут никаких. Не хочется, а что делать, — говорит женщина. — В очереди я сегодня 17-я. Третий раз уже прихожу. Всё время что-то не так с бумагами. Ведь можно и электронную очередь создать. И наладить работу с населением — чтобы объясняли, как бумажки заполнять.
В другом районе Донецка — Ворошиловском (самый центр), ситуация несколько иная. В здании миграционного отдела располагается приемная парламентской партии «Донецкая республика». Рядом с входом разбита палатка, где раздают столь нужные справочные материалы. Очередь на российские паспорта фиксируется в специальном журнале — организовали сами люди. А значит, не нужно каждое утро бежать в надежде войти в первую двадцатку. Пришел в любое время и записался. И чтобы не вычеркнули, отмечаешься по вечерам, в 17:00.
Временные трудности
Как рассказал «Известиям» начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощока, трудности, с которыми приходится сталкиваться гражданам, имеют в целом объективный характер.
— Мы начали работать с колес, всё сами осваиваем с нуля, -— объяснил он. — Более того, сказывается нехватка финансирования, обусловленная военным временем. В России, например, есть современные многофункциональные центры. У нас таких нет. И оборудовать их в оперативном порядке нет возможности.
По словам Владимира Краснощоки, сейчас в одном помещении миграционного отдела сосредоточен прием документов по всем направлениям — паспорта, прописка и выписка, оформление удостоверений на проживание, розыск алиментщиков и должников и т.д.
— Но по-другому не можем, — сказал чиновник. — Нужно иметь доступ к базе данных МВД, а это возможно только в едином здании. Что касается нехватки сотрудников — да, она есть. С 7 мая работы стало гораздо больше, а число людей осталось прежним. Мы сейчас приняли решение увеличить штатное расписание в полтора раза — на сто человек. Начали прием кандидатов. Поступить на работу после обучения они смогут через три месяца. В каждом отделении появится два-три дополнительных сотрудника, а в городском миграционном отделе — сразу девять. При этом, отмечу, что наши миграционные органы работают все-таки довольно эффективно. С недавних пор нам удается выдавать свыше 100 тыс. паспортов ДНР в год. Это высокие показатели для любой страны.
Что касается сроков паспортизации, то процесс этот, по словам чиновника, действительно, растянется на годы.
— К примеру, паспортизация на Украине заняла десять лет. С 1995 года по 2005-й, — пояснил он. — И при этом в Донецкой области тогда работало 2,5 тыс. паспортистов.
Стоит отметить также еще один сдерживающий фактор для обретения нового гражданства — получение самого паспорта ДНР. Требования здесь довольно жесткие. Например, обязательна регистрация на территории бывшей Донецкой области на 7 апреля 2014 года. Исключения из правил — военнослужащие. Или, например, люди, имеющие особые заслуги перед ДНР. Остальные могут претендовать лишь на получение удостоверения на проживание. И только спустя три года рассчитывать на паспорт ДНР. Кстати, за всё время более 9 тыс. кандидатов получили отказ в получении республиканского паспорта.
— В день по всей республике сегодня мы принимаем около тысячи пакетов документов на паспорта, — подытожил Владимир Краснощока. — Из них примерно 700–800 — на республиканские, около 300 — на российские. С сожалением вынужден констатировать — очереди были и будут. Мы стараемся оптимизировать этот процесс. Через три месяца станет полегче. В ближайшее время на улицах появятся информационные стенды. И заработает специальный колл-центр.
Первые российские паспорта жители Донбасса смогут получить спустя три месяца после подачи документов, то есть, в августе. В документе будет отсутствовать графа о прописке — каждый сможет зарегистрироваться в каком-либо из регионов России самостоятельно.