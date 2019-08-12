На Украине выпустили путеводитель по конфликту в Донбассе

На Украине выпустили путеводитель по вооруженному конфликту в Донбассе, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в понедельник, 12 августа.

Руководство под названием «АБВ. Вооруженный конфликт в терминах. Путеводитель для Украины» презентовало министерство по вопросам временно оккупированных территорий страны.

Как рассказала одна из авторов пособия Диана Дуцик, в издание входит словарь из 105 терминов по международному и украинскому праву, которые касаются вооруженных конфликтов вообще и на Украине в частности. В книге есть информация об украинских органах власти и распределении функций между ними в условиях конфликта, а также законах, которые Киев принимал для урегулирования ситуации.

Помимо этого в путеводителе имеются сведения о международных общественных и правительственных организациях, которые указывают помощь Украине, данные «о конфликтно-чувствительных группах», пострадавших в результате военных действий.

«Зачем, спросите вы, на пятом году войны это всё? Именно потому, что даже на пятом году войны наше информационное пространство наполнено противоречивыми терминами и интерпретациями событий, которые происходят на Украине», — сказала Дуцик.

По ее словам, пособие могут использовать журналисты, эксперты, чиновники, преподаватели. Составительница путеводителя отметила, что книга не поможет поменять ситуацию сразу, однако послужит вспомогательным инструментом в работе.

С 2014 года на Украине продолжается вооруженный конфликт между украинскими военными и жителями Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве и объявили о создании Донецкой и Луганской республик.