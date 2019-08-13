В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма

Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.

«Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», — написал он в своем Facebook во вторник, 13 августа.

По мнению политика, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. Он подчеркнул, что именно Россия должна отвечать за обеспечение полуострова всеми необходимыми ресурсами.

При этом Кориневич подчеркнул, что Крым якобы является территорией Украины, поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с республикой.

Днем ранее постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Крыма намерены обратиться к российскому руководству с просьбой начать переговоры о поставке в республику воды из Днепра. Он напомнил, что полуостров имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как сама река берет свои истоки на территории России.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 90% потребностей полуострова. В республике был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.