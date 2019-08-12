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В магазинах Киева нашли дневники с картой Украины без Крыма

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Фото: facebook.com
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Пользователь Сети Владимир Бируля рассказал, что в сети супермаркетов в Киеве продаются дневники, на которых изображена карта Украины без Крыма. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает «112 Украина».

Мужчина отметил, что месяц назад заметил наличие таких дневников, на что руководство ответило, что их убрали из продажи. Однако они снова появились на прилавках. По словам Бирули, консультанты не смогли это объяснить, а администратора в зале не было.

В конце апреля видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту Борисполь, полиция возбудила уголовное дело. В нацполиции отметили, что уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» УК республики.

Правоохранители установили, что письмо с предложением разместить этот видеоролик поступило в аэропорт из министерства информационной политики.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

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