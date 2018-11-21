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В раде воспользовались картой Украины без Крыма

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Фото: РИА Новости
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Слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым, использовали во время заседания Временной следственной комиссии Верховной рады по проверке фактов хищения в вооруженных силах страны.

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Как пишет РИА Новости Крым, принимавшие участие в дискуссии депутаты не обратили внимания на данный факт и спокойно продолжили совещание. Также отмечается, что трансляцию вели несколько украинских телеканалов.

14 ноября стало известно, что сотрудники нацсовета Украины по телерадиовещанию проведут внеплановую проверку телеканала NewsOne в связи с демонстрацией в эфире карты с российским Крымом.

По данным ведомства, несоответствующая украинским законам карта появилась в эфире 7 ноября во время передачи «Утро с NewsOne». На схеме земной поверхности территорию Крыма отделили от Украины и присоединили к России.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014-го по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на полное соответствие процедуры международным нормам, Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.

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