Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырёх полос через год

Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию. В этом руководство компании-подрядчика заверило президента Владимира Путина во время рабочей встречи в Крыму. Глава государства напомнил о необходимости завершения строительства магистрали в срок. Её важность сложно переоценить, так как этот проект, по сути, завершит социально-экономическую интеграцию полуострова, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Вопросом о ходе строительства автомобильной трассы «Таврида», которая должна связать города Керчь, Симферополь и Севастополь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России, президент интересовался ещё во время беседы с губернатором республики Сергеем Аксёновым 12 августа. Глава региона тогда заверил российского лидера, что её готовность составляет 74% и нет никаких рисков срыва сроков сдачи объекта в 2020 году.

Уже на следующий день Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором компании-подрядчика «ВАД» Валерием Абрамовым и его первым заместителем Виктором Переваловым.

– Важно, чтобы в срок она была сдана, – обратился к строителям президент. – Насколько я понимаю, первый комплекс уже сдан в двухполосном варианте. Как идет работа? Как вы оцениваете то, что предстоит сделать?

Валерий Абрамов пообещал, что трасса будет сдана в эксплуатацию в декабре следующего года. В свою очередь Виктор Перевалов рассказал главе государства об этапах строительства, применяемых технологиях и степени готовности отдельных участков дороги.

– В сентябре следующего года будет открыто движение на полное развитие по четырем полосам движения. Ввод объекта – декабрь 2020 года, – доложил первый замгендиректора компании-подрядчика.

– Окончательный? – уточнил президент.

– Окончательный. В настоящий момент всё идет в графике, никаких сомнений в том, что эта работа будет выполнена, нет, – заверил Владимира Путина Виктор Перевалов, уточнив, что процедура оформления всех необходимых документов «занимает достаточное количество времени».

– Для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе, – отреагировал глава государства.

Он также поинтересовался у руководителей компании, сколько местных специалистов были привлечены для строительства автомагистрали.

Гендиректор подрядчика пояснил, что половина рабочих была нанята в Крыму. Он выразил уверенность, что основной костях сохранится и будет востребован на других дорожных проектах полуострова. Валерий Абрамов добавил, что средняя заработная плата сотрудников компании в республике составляет 70 тыс. рублей.

Трасса «Таврида» — один из главных инфраструктурных проектов в Крыму наряду с запущенными недавно новым аэропортом в Симферополе, тепловой электростанцией и Керченским мостом, заявил «Известиям» сенатор Сергей Цеков, представляющий регион в Совете Федерации.

– Крайне важно обустроить эту трассу на 100%, – пояснил он. – Я сам часто езжу по этой дороге, но она двухполосная и крайне важно запустить автомобильной движение по четырем полосам. Это ключевой момент, который существенно повысит безопасность и комфорт магистрали.

Важность строительства высокоскоростной автомобильной трассы, соединяющей Крым с материковой частью, сложно переоценить, подчеркнул в беседе с «Известиями» доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Яшкин. По его словам, качественная транспортная инфраструктура является одним из основных условий развития туристической отрасли.

– Увеличение туристского потока, за счёт снижения времени нахождения в пути, а также получения морального удовольствия от путешествия по современной дороге, позволит существенно увеличить инвестиционную привлекательность региона, в том числе и для иностранного капитала, – пояснил эксперт. – Второй немаловажный аспект – то, что автомагистраль значительно улучшит жизнь людей, постоянно проживающих на территории Крыма, снизит логистические издержки предпринимателей, а также повысит мобильность граждан.

По сути, данный проект завершит социально-экономическую интеграцию полуострова, констатировал Алексей Яшкин.

Владимир Путин также встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя. Она станет частью культурно-образовательного и музейного комплекса. Как рассказала главе государства зампред правительства Ольга Голодец, в кластер также войдут филиал Российского государственного института сценических искусств, Театр оперы и балета, музей обороны Севастополя, музейный и киноконцертный комплексы. Вице-премьер отметила, что кластер должен заработать уже в 2021 году, но выразила надежду, что строители закончат работы раньше срока.

Во время рабочей поездки Владимир Путин также посетил музей-заповедник «Херсонес Таврический», где в эти дни проходит масштабный мультикультурный проект – III ежегодный Международный фестиваль оперы и балета. Среди руин античного полиса танцовщики из четырёх стран, в том числе всемирно известные звёзды Сергей Полунин и Осиэль Гюнео, представили публике сюиту из балета «Спартак». В нём задействованы более 300 человек. Дважды в ходе представления на сцене появляется живая тигрица.